許含光11日迎接28歲生日，為遵守防疫三級警戒無法群聚的規定，魏如萱與Crispy脆樂團Skippy、丁丁、吳獻Osean、許含光相約線上歡聚；大夥搞笑作樂，丁丁選擇宇宙的虛擬背景，許含光選了夏日風情，笑稱自己是在海邊度假，卻反被魏如萱虧笑：「背景明明像是在戶政事務準備辦結婚登記的新人。」

大伙兒還一起設計慶生題「許含光-蛋糕-生日-派對」，分別繪出各種奇形怪狀的許含光，緊接各自在鏡頭前端出巨大的壽桃慶生，讓許含光是錯愕驚喜交雜，魏如萱以「人母」身份開示，叮嚀許含光一定要打電話給家人，「因為爸爸媽媽一定永遠不會忘記孩子出生那一刻的悸動」，並勉勵：「今年金曲獎雖然未入圍，但許含光是我心中的遺珠，要好好照顧自己，期待你繼續做好聽的音樂給大家聽。」

許含光感動直呼：「謝謝大家疼愛與關心，心裡充滿感動。」總笑稱自己是「玉女歌手」的他，也許下生日願望：「新的一年繼續美麗，新專輯快寫完，一起活得很讚！」