女星林心如愛情事業兩得意，她與丈夫霍建華育有一女，幸福組成一家三口，同時，林心如近年從演員升格當製作人，電視劇《16個夏天》、《她們創業的那些鳥事》等作品叫好又叫座，而親民的林心如近期也不時分享在家抗疫日常，在她昨曬出的烤蛋糕照中，透明烤箱也反射出林心如的真實身材。

林心如近期都宅在家抗疫，親民的她也不時曬出料理照，林心如昨則曬出烤蛋糕照，她對著烤箱拍照，雀躍寫下：「等待」，而烤箱鏡面也反射出林心如的纖細身材，照片中，林心如身穿白色無袖上衣、跪坐在地板上拍蛋糕，下衣失蹤的她一雙細手和鳥仔腳全曝光，纖瘦四肢超不科學。

烤箱反射出林心如的真實身材，女神保養有術超不科學。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

林心如也不忘曬出烤蛋糕的成果照，並得意直呼：「完美」，雖然林心如事後說：「其實最後脫模失敗了崩塌」，但仍不影響女神的好手藝。

其實林心如在這段時間除了忙下廚外，對自我身材要求嚴格的她，也把握時間運動，林心如日前還以運動完的自拍美照驚艷外界，林心如超近拍自己的臉蛋，她膚質白嫩、細緻，白裡透紅的好氣色搭配水汪汪大眼睛，林心如完全不像已經是45歲生過小孩的媽媽，美照實在超凍齡，還釣出「最美歐巴桑」陳美鳳大讚：「氣色好極了」、黃小柔直呼：「晶瑩剔透的膚質」，鄒承恩還嘴甜問：「20歲？」林心如則幽默回：「X2」。