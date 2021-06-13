國產高端疫苗每劑價格據傳高達881元，衛服部長陳時中日前也鬆口認採購單價「比750元高一點」。中廣董事長趙少康今日表示，蔡英文總統堅持發展國產疫苗，推遲進口國外合格疫苗，且宣稱是外國不賣，但是不賣，還是不想買？「試問，如果比照買全世界最貴的高端，用每劑881元價格買外國的疫苗，不管是輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生，誰會不賣妳？」

去年AZ公司曾找台灣代工生產疫苗，但因對方要求代工3億劑，陳時中稱其產量太大，且「有人不太喜歡」而破局。趙少康質疑，為什麼不能幫AZ等廠牌代工？什麼叫3億劑產量太大？開工廠還有怕訂單大的？

趙少康進一步指出，我們現在打的AZ不是在南韓、泰國代工生產的？莫德納不是在西班牙生產的？「如果不堅持國產而採代工，每個人早就都打了疫苗，也不需要進入三期警戒，把每個人都整死，還要花8000多億紓困，還冤枉死了400多人。」

趙少康表示，蔡英文對產業發展的執著很奇怪，她堅持發展國產新冠肺炎疫苗，推遲進口國外合格疫苗，已經讓台灣死了400多人，而且還沒停止。前陣子沒人染疫，大家也不跟妳計較，但現在疫情席捲而來，大家害怕，當然跟妳要國際認證的合格疫苗。但蔡竟到現在還不醒悟，還堅持大家打國產疫苗，會讓更多的人死亡，「其中很多是選妳的，妳對得起他們和他們的家人嗎？」

趙少康要求蔡英文「將功贖罪」，必須馬上准許郭台銘捐贈的500萬劑德國BNT、佛光會50萬劑美國嬌生進口；其次向日本購買或借1000萬劑AZ疫苗；美國總統拜登說還要捐出5億劑BNT疫苗，台灣應該立刻請美國依照原先援外的2500萬劑中，承諾給台灣75萬劑的比例，再給台灣5億劑中的1500萬劑。

趙少康指出，蔡英文也應鼓勵高端、聯亞切實進行第三期人體試驗，尤其必須對英國、印度變異病毒具有高度抵抗力。千萬不要只為了取得台灣緊急授權（EUA）虛晃一招。尤其美國已經決定，除了Novavax，不再發給其他疫苗EUA，高端、聯亞更沒有希望了。

最近搶打疫苗頻傳，趙少康也被誣指為特權打疫苗的人士之一。他點名總統表示「責任在妳」，疫苗不夠，不要再慫恿側翼藉疫情搞抹黑分化，也不可把個人隱私洩漏給側翼，這都是極不符合政治倫理的事。更不可用司法追殺，人民搶打疫苗是人性，「疫苗問題在妳蔡英文！」