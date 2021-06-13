前NBA湖人球員歐登(Lamar Odom)最近在拳擊場上重拾信心，他周末在名人拳賽對戰饒舌歌手亞倫卡特(Aaron Carter)，在兩人的巨大身型差距之下，歐登痛扁了亞倫一頓，將他打得直不起腰來。原本預定要打3回合，但亞倫被揍得太慘，裁判在第2回合就宣布TKO（技術擊倒），歐登輕鬆取得勝利。

i paid $30 for this lmfaaaaaooo



lamar odom BULLIED aaron carter pic.twitter.com/SkeqQfGdvi — TYLER GROS$O (@tylergrosso) June 12, 2021

Lamar Odom vs Aaron Carter might be the weirdest fight I've ever watched pic.twitter.com/NueX6JtC2R — Troydan (@Troydan) June 12, 2021

亞倫卡特的哥哥是「新好男孩」的成員，因此亞倫就是「新好弟弟」。他近年有過不少爭議，包括被警察抓到持有大麻，又自稱是雙性戀，公開宣揚自己是LGBTQ+族群的成員，還被謠傳有愛滋病（只是謠言，否則美國聯邦法規禁止打拳擊）。

歐登畢竟是籃球員，身高208公分，退役之後體重117公斤，相較之下亞倫卡特身高182公分，體重最多80公斤，兩人站在一起像是大人打小孩。開賽之後亞倫還試圖攻擊歐登，並且有打到他的頭。但是歐登的頭部位置太高，雙方又戴著頭盔，亞倫無法對他造成任何傷害。

亞倫卡特撐到第2回合，歐登開始全力進攻，亞倫只是拚命拉開距離，形成歐登單方面追著他打的鏡頭。亞倫被打得逃不掉了只好單膝跪地，裁判李戴爾(Chuck Liddell)急忙阻止歐登繼續攻擊並宣布TKO。這位李戴爾是綜合格鬥界名人，UFC的傳奇人物。

其實歐登球員生涯沒入選過明星賽，他很有名是因為前妻科勒卡戴珊(Khloe Kardashian)，2015年歐登又在妓院吸食古柯鹼過量差點送命。他一度失去記憶，無法行走也無法說話，最後從昏迷中甦醒，感嘆自己是「活生生的奇蹟」。

無論如何，觀眾挺喜歡這場拳賽的，雖然比較像鬧劇，至少大家有看到扁人的鏡頭就開心，網友趁機挖苦說：「這比梅威瑟打羅根保羅那場好看十倍。」※中時新聞網提醒您，珍惜生命遠離毒品！