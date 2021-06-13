感動！日議員全數挺台加WHO 「缺台灣是全球損失」

日本首相菅義偉台北時間13日凌晨，在G7峰會上表明支持台灣參與世界衛生組織大會（WHA），外交部指出，菅義偉的言論，更凸顯台灣參與WHO的重要性與急迫性，也象徵台日雙方友情歷久彌堅，

日本首相菅義偉在G7峰會上表明，支持台灣以觀察員身分參與WHA，在談及台灣參加WHA事時還特別指出「在全球因應傳染病之際，不該出現地理上的空白」。

外交部副發言人崔靜麟表示，這是繼日本參議院於11日全院一致通過支持台灣參與WHA決議案後，菅首相也在國際會議場合公開表明支持我國參與WHA。外交部對菅義偉及日本政府與參議院一致支持台灣參與世界衛生組織(WHO)的堅定友誼，表達最深的謝忱。

他說，目前新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球蔓延，對國際社會帶來重大威脅。菅義偉上述言論，更凸顯台灣參與WHO的重要性與急迫性。日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人。

崔靜麟指出，日本政府於本月4日援贈疫苗協助我國對抗疫情，象徵雙方友情歷久彌堅，日方的溫暖支持，讓我國全民永遠銘感在心。我國將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

外交部也再次強調，病毒無國界、全球防疫不應有漏洞、政治更不應凌駕全人類健康與安全。誠摯呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分出席WHA，共同為克服當前疫情竭盡心力，維護人類健康安全。