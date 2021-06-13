國內疫情嚴峻，國人關注疫苗取得進度，民進黨立院黨團總召柯建銘昨晚於臉書表示，5月時自己和美國加州共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）聯絡，並希望美方能提供疫苗，金映玉回應，台灣應該被列為美國提供疫苗的優先名單內，並提供足夠疫苗。

柯建銘指出，5月15日雙北發布三級警戒，5月30日前僑務委員林清吉（Harry C Lin. CPA）來電表達，僑界想為台灣做些事，請他致信給金映玉，表達台灣急需疫苗的狀況，也請金映玉代為向美國總統拜登、國務卿布林肯轉達。同時僑界也會發起寫信給美國各州參、眾議員，為台灣取得疫苗努力。

柯建銘說，6月3日金映玉回信提及，感謝台灣過去贈送大批防護裝備給美國，現在美國已超過半數成人打完疫苗，因此金映玉認為，台灣應該被放在美國提供疫苗的優先名單之列，並提供足夠疫苗。

柯建銘表示，金映玉也提到，已和我國駐美代表蕭美琴碰面，討論提供台灣疫苗，也強調會持續對外發聲，讓更多人知道台灣需要被幫助(Taiwan Need Help)。