全台確診病例降到近期最低，但新北市今天仍新增81例比例最高，還是以中和板橋最多，面對數字降低，侯友宜強調，這僅一日數字別鬆懈，目前新北市確診數共5616人，總陽性率略有降低，但仍不能大意，對於疫苗施打問題，新北85歲以上長者優先施打，年紀愈大愈受保護。

直播》新北確診降至雙位數仍居冠，侯友宜盼市民廣篩。

中央分配的8.3萬劑日本捐贈AZ疫苗，已在昨下午陸續配送給新北市長照機構及洗腎機構3.4萬人施打，派出200組機動隊，預計一周內施打完畢。

侯友宜表示，這波新冠肺炎主要是英國變異株引起，傳染力極強，高齡重症率近20％，高齡長者容易有心肺慢性疾病，對病毒抵抗力低，又容易受到感染發病，且洗腎患者經常需進出醫院，染疫風險大，因此新北市昨日分配到疫苗後，就率先分配到轄內長照和洗腎機構施打。

新北市已出動200隊機動施打隊，大約估一個禮拜，可將3.4萬個長照和洗腎機構內的市民施打完畢；另外，85歲以上的長者施打，也陸續配合里幹事通知所有長者，按照分配的時間，分批、分流、分時段施打，避免群聚感染，他強調「新北不是求快，要求穩、健康」。

目前衛福部已經核准居家快篩試劑專案進口，對此侯友宜強調，市售快篩一定要經過國家最高品質的檢驗合格，在國家允許底下才可以販售。