日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗陸續開打，但多數75歲以上長者仍無法接種。根據YAHOO公布的最新民調，有6成5民眾認為長者施打疫苗順序應再提前，對立委提議普發1萬元現金則獲8成以上的民眾支持。

國內疫苗極度短缺，儘管75歲以上長者罹患新冠肺炎後的重症率和死亡率偏高，日本捐贈的疫苗也在各地開打，但根據中央流行疫苗中心日前公布的最新疫苗接種順序，75歲以上長者列為第六類施打對象，比起許多公務部都還後面，多數都無法接種這波疫苗。

根據YAHOO公布的最新民調，有34.5％民眾認為目前的順序「非常不適當」，29.3％認為「不太適當」，總計認為不適當的逾6成，達63.8％； 認為目前順序「非常適當」和「有點適當」的共計28.9％，另有7.3％不知道或沒意見。

其中75歲長者排第六順位施打，有65.6％民眾認為「不適當，應該再往前」，認為適當的只有16.6％，另有9.6％民眾認為應該往後。

對部分立委提議開放居家快篩，有高達75.4％民眾認為「非常適合」，10.1％民眾認為「有點適合」，顯示民眾一面倒支持這項措施，達85.5％。

立委提議補強紓困措施，仿效美日普發1萬元現金，表示「非常同意」的民眾達76.3％，7％「有點同意」，合計有83.3％的民眾支持普發現金。