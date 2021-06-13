女星星卉是本土劇和八點檔的熟面孔，她以《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》以及單元劇打開知名度，星卉擁一張精緻臉蛋以及迷人電眼，從時裝到古裝都可以看到她的身影，不過星卉曾兩度淡出螢光幕，直到近日她重返八點檔，而身高不到158的星卉踩著招牌恨天高還能拍打戲，大秀她拍戲多年累積的矯健、俐落身手。

45歲星卉演過多部戲劇，在單元劇《藍色蜘蛛網》、《台灣靈異事件》、《戲說台灣》，或是電視劇《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》、《伴阮過一生》、《金色摩天輪》等戲都有演出，擁一張精緻臉蛋以及迷人電眼的星卉古裝扮相唯美，也讓星卉古裝、時裝等戲路不設限。

星卉戲路不設限，從媽祖、苦情花旦、惡女、小三都演過。（圖／本報系資料照片）

星卉詮釋的角色多元，神明媽祖、苦情花旦、惡女、小三等都曾演出，不過星卉曾兩度淡出螢光幕，星卉在2013年面臨跌倒受傷，加上把她一手帶大最心愛的奶奶過世，讓星卉無心再演戲，一度走不出喪親之痛的她，陷入低潮，直到星卉透過宗教方式得知，奶奶希望星卉要多愛自己，她才終於敞開心胸、重新振作，回歸劇組演戲。

但星卉在4年前卻爆出烏龍輕生事件，星卉因為身體不適，迷糊中吃錯藥，這場風波讓星卉沉寂好一陣子，她期間也到陳昭榮公司當起直播主，星卉直到去年底再現身，並客串單元劇演媽祖，演過2次媽祖的星卉，過去就曾表示，自己原本有吃安眠藥習慣，但只要一拍戲就不用吃「覺得心靈好滿足，那種快樂是成就感的快樂」，連平常會NG的文言文台詞，也說得很流暢，讓星卉都覺得不可思議。

身材嬌小的星卉，總是踩著招牌恨天高亮相。（圖／本報系資料照片）

而身為小隻女的星卉，身高不到158，儘管身型嬌小，不過星卉總是踩著招牌恨天高拍戲，連武打戲也難不倒她，連陳昭榮都現身留言「憑鞋跟認出」，現在星卉愛情、事業兩得意，也讓她舉手投足都有自信。

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