行政院長蘇貞昌日前宣布全國三級警戒延長至6月28日，外界關注疫情是否將成828公投案變數。中選會副主委陳朝建今日回應，會依照疫情指揮中心指示及參酌協辦選務的地方政府意見，做相關決定。

陳朝建說，三級警戒目前延到628，會再跟疫情指揮中心保持聯繫，確認疫情的後續可能發展，並遵照指揮中心各項決定及指引，依法做滾動式檢討。