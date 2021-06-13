828公投繼續走？ 中選會：視疫情狀況滾動式決定 14:582021/06/13 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會 (翻攝中選會臉書專頁) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌日前宣布全國三級警戒延長至6月28日，外界關注疫情是否將成828公投案變數。中選會副主委陳朝建今日回應，會依照疫情指揮中心指示及參酌協辦選務的地方政府意見，做相關決定。 陳朝建說，三級警戒目前延到628，會再跟疫情指揮中心保持聯繫，確認疫情的後續可能發展，並遵照指揮中心各項決定及指引，依法做滾動式檢討。 醫護疑因壓力大輕生 國民黨團嘆：疫情指揮中心完全失能 疫情死亡破400 前立委點名4人：蔡英文應該讓他們負責 #決定 #疫情 #828公投 #中選會 #陳朝建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假第一天 桃、竹景點不見人潮 04:102021/06/13 地方新聞 獨〉吃貨悶壞了！觀光飯店烤鴨外賣大戰鳴槍起跑 10:272021/06/13 生活 後疫情時代 G7擬維持財政刺激 04:102021/06/13 話題觀察 日本1分鐘2人接種疫苗 陳文茜：羨慕幸福寧靜的國度 14:262021/06/13 政治 陳時中不講何時疫情降溫 醫：就要降到每日200例以下 13:092021/06/13 生活 買威而鋼送疫苗攏是假 小心上當 04:102021/06/13 社會新聞 獨厚高雄挨轟 陳時中：雙北加發10％疫苗 14:232021/06/13 生活 龜山某工廠累積22確診 全員今再採檢 04:102021/06/13 地方新聞 社區感染像雜草 專家揭遏阻疫情關鍵：否則又大爆發 09:452021/06/13 生活 警戒延長造成三餐不繼者大增 申請防疫食物包7成是疫情失業者 11:042021/06/13 生活 陳國華創作新歌心疼醫護辛勞 04:102021/06/13 娛樂新聞 政治熱門新聞 側翼不救？蘇貞昌臉書慘遭灌爆 網轟：爛政府惡搞紓困 - 政治 防疫卻遭綠營狂批 侯友宜提醒蔡英文約束底下的人 - 政治 蔡英文調整戰鬥隊形要換掉陳時中？ 郭正亮曝一民調斷言結局 - 政治 看到劉寶傑開罵 他預測蔡英文10大「政治算計」 - 政治 國民黨超前部署提案疫苗免費打 網讚：拜託你們了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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