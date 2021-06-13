上海復星稱台灣買BNT只能找他 陳時中回應了 15:052021/06/13 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海復星指出擁有台灣的BNT疫苗代理權，對此指揮官陳時中表示希望代理權不要干擾我們採購疫苗。圖為BNT疫苗。(圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永齡基金會委託台康生技引進德國原廠輝瑞BNT疫苗，但目前仍卡在指揮中心要求出示原廠授權書，上海復星醫藥11日在股東大會上表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，無論台灣民間或官方採購都得透過復星；疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望這種代理權不要干擾我們購買疫苗。 陳時中表示，上海復星宣稱他們有代理權，這部分我們尊重，看起來他們應該是有代理權，因為這是一種商業行為，但我們也期盼有這樣的代理權也不要干擾我們購買疫苗。 醫護疑因壓力大輕生 國民黨團嘆：疫情指揮中心完全失能 獨厚高雄挨轟 陳時中：雙北加發10％疫苗 #代理權 #BNT疫苗 #上海復星 #陳時中 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有條件專案進口 500萬劑BNT疫苗來台 拚解套 04:102021/06/13 財經要聞 日本1分鐘2人接種疫苗 陳文茜：羨慕幸福寧靜的國度 14:262021/06/13 政治 亞東接種莫德納 醫護徹夜排隊搶打 04:102021/06/13 焦點要聞 周玉蔻爆料連戰打疫苗 國民黨中常委批：揭露病情隱私應道歉 14:272021/06/13 政治 BNT可望有條件專案進口 永齡執行長：資訊待釐清 04:102021/06/13 財經要聞 陳時中不講何時疫情降溫 醫：就要降到每日200例以下 13:092021/06/13 生活 萬華破口論惹眾怒 陳時中道歉 04:102021/06/13 焦點要聞 時力爆料衛福部做這件事 陳椒華：人民恐成高端疫苗的白老鼠 12:302021/06/13 政治 打臉陳時中 張上淳稱混打效果更好 04:102021/06/13 焦點要聞 打BNT、莫德納疫苗後出現罕見心臟疾病 美CDC調查近800例 08:452021/06/13 國際 小鎮醫師陳錦煌：死亡率高 建議換懂醫療的指揮官 13:202021/06/13 政治 生活熱門新聞 梅雨後全台水庫最新數據曝光「一片藍」超爽 唯這2水庫超悲情 - 生活 蔡英文遭爆已打輝瑞 陳時中嗆彭文正：過分了 - 生活 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 上海復星稱台灣買BNT只能找他 陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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