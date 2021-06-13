永齡基金會委託台康生技引進德國原廠輝瑞BNT疫苗，但目前仍卡在指揮中心要求出示原廠授權書，上海復星醫藥11日在股東大會上表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，無論台灣民間或官方採購都得透過復星；疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望這種代理權不要干擾我們購買疫苗。

陳時中表示，上海復星宣稱他們有代理權，這部分我們尊重，看起來他們應該是有代理權，因為這是一種商業行為，但我們也期盼有這樣的代理權也不要干擾我們購買疫苗。