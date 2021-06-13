【愛傳媒葉元之專欄】疫情好的時候，陳時中驕傲；疫情失控的時候，陳時中也驕傲。

6月11日有立委質疑國產疫苗價格貴，陳時中反嗆「大家說再貴都要買，不要昨天講的今天又忘了」。側翼基進黨立刻出來護航，說「再貴都要買」這句話是朱立倫說的。

首先，國產疫苗價格那麼貴，是AZ的8倍，難道國人不能知道貴在哪嗎？花我們的納稅錢，態度這麼傲慢，陳時中憑什麼那麼驕傲？

其次，朱立倫一月時說再貴都要買，指的是國際疫苗。國際疫苗是賣方市場，全球都在搶，賣方可以決定賣給誰，所以用抬高價錢方式去搶購，意思是促使政府盡全力去搶疫苗。

而現在大家談的是國產疫苗，國產疫苗沒有國際認證，除了台灣政府，沒有人會跟廠商買，這就是買方市場，買方在價格談判上比較有優勢。

結果陳時中在買方市場所付出的價格，比在賣方市場還要高，這合理嗎？不啟人疑竇嗎？不用跟國人說明清楚嗎？

我看到有人護航，說國際疫苗出貨量大，所以便宜，國產疫苗出貨少，當然貴，如果這樣，台灣用出國產疫苗的價格買國際疫苗，會買不到嗎？打完出國就不用隔離啦！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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