中天綜合台36頻道節目《小明星大跟班》明（14日）晚10點播出「外國人在臺灣也有搞小團體！他們私下都互看不順眼？！」，邀請外國藝人佩德羅、舞陽、賈斯汀、杜力等來參與控訴大會。吳子龍率先表示超後悔邀請佩德羅與勇太到家中做客：「原本想說把老婆介紹給朋友們認識，結果聊一聊他直接在我老婆面前把衣服脫光，還一直叫我老婆摸他胸部。」見吳子龍臉色大變，勇太更在一旁抱著看好戲的心態，而全場藝人都認為這行為太不禮貌，更讓吳子龍生氣的是有了「比較」之後，老婆竟然開始嫌棄自己的身材，不料佩德羅竟毫無悔意的回擊：「我給你健身的動力，讓你從啤酒肚大叔，變成有迷人身材的老公。」

眾人皆知佩德羅與勇太的跨國好友誼，但杜力卻忍不住想向兩人確認是否是真的「純友誼」？因為兩人的互動，時常讓杜力認為更像是伴侶間夫唱婦隨的感覺，他就舉例：「有天勇太打電話跟我哭訴沒工作，生活壓力變很大，我聽了馬上和他說你給我一點時間，我來幫你想辦法。」杜力也相當有義氣的動用關係幫忙找到演出機會，正當要進一步討論工作細節時，勇太竟回覆：「佩德羅說那角色跟我的形象不符，還是不要接好了。」讓杜力相當無奈，也因此欠了朋友人情，沒想到佩德羅突然語出狂言：「你才給他一個形象不符的工作，他跟著我短時間就有四個通告了。」這話題讓雙方吵得不可開交，Sandy連忙出手安撫：「這就是一個『寄生下流』的故事而已啦！」

《小明星大跟班》節目主題是外國藝人享受被追星，主持人吳宗憲(右)、Sandy(左)。(圖／中天綜合台提供)

接著被控訴有大頭症的是一同主持旅行節目的舞陽、賈斯汀及肯納，杜力直指自從他們接下主持棒後，錄影態度大轉變：「我們之前都是同個節目的固定班底，他們不過就是C咖Ｄ咖的等級，自從那個主持的節目開播後，來錄影現場發現不是坐在第一排，馬上把製作人叫來問。」舞陽則立即解釋當時要介紹甜點，為了想讓甜點畫面好看，才詢問製作人是否有機會能調整位置，但杜力聽完不僅不買單，砲火更是猛烈：「當初這個主持機會也是我讓給你們的！那個節目的製作單位有來找過我，是因為我都有固定的唱歌工作才推掉的。」正當全場感到震驚的同時，Sandy卻滿臉困惑：「但他們不是要找『型男』嗎？」

吳子龍接著控訴舞陽、賈斯汀及肯納相當享受被追星的感覺，吳子龍表示自己喜歡在安靜的地方享受咖啡的美味，沒想到三人竟與他相約在鬧區的連鎖咖啡廳，看到有粉絲拍照還會馬上裝酷，吳子龍更爆料：「通常我們都是到了目的地才拍照打卡，但他們是人還在路上，就會先在網路上抓一張當地照片，打卡告訴大家什麼時間會去那邊。」超荒謬的舉動引發全場哄堂大笑。佩德羅則說三人對虛擬貨幣相當著迷，連錄影現場都會偷看手機時時關注，這話讓三人氣到立馬回擊不可能在工作時做這種事，但佩德羅卻斬釘截鐵的說：「不信就去看前幾次錄的《小明星大跟班》啊！明明回座位時就有偷拿手機出來看。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。