大陸五芳齋一年賣出粽子達到4億顆，年賺超過20億元（人民幣，下同），堪稱大陸「粽子大王」。在今年端午節將到來之際，五芳齋正式申請A股上市，有望成為「粽子第一股」。據艾媒諮詢發佈的《2020年端午節中國粽子品牌排行榜單TOP10》，五芳齋穩坐頭把交椅，但值得注意的是，整個粽子市場的成長率正在逐漸放緩，且五芳齋去年營收和淨利雙降，粽子銷量也連續三年下滑。

從當前競爭格局來看，大陸粽子行業有三大軍團，分別是以五芳齋、廣州酒家為代表的傳統老字型大小企業；以三全、思念為代表的全國性食品巨頭，還有一類是以喜茶、奈雪、星巴克為代表的網紅品牌。

根據中國新聞週刊引述公開資料顯示，五芳齋由浙江蘭溪籍商人張錦泉創立，1992年嘉興五芳齋粽子公司成立，並被評為「中華老字號」。目前公司主要從事以糯米食品為主導的食品研發、生產和銷售，並以「糯米食品為核心的中華節令食品領導品牌」為戰略目標。

另據上市招股書指出，本次上市擬公開發行不超過2518.575萬股，擬募資10.56億元，募集資金扣除發行費用後將投資於5個募投專案。