桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 15:072021/06/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市確診分布圖。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市今天有16例本土確診案例，年齡不足10歲至60多歲之間，累積確診686人。其中8人是確診者接觸者，有8人還在調查中，家庭群聚共4件5人。足跡包含公園、藥妝、藥局、五金百貨、市場等。 桃園市政府公布足跡中，包含老街溪河濱公園、大麥專業烘焙、月眉環保公園、南門市場、屈臣氏北埔店、闔新藥局、好朋友百貨商場、美廉社桃園民光店、小北百貨北埔店。 南投縣確診人數連4天嘉玲 疫苗16日開打籲準時避免群聚 台大醫院4護理師、1清潔人員確診 指揮中心：不會蓋牌 #北埔 #桃園 #16 #確診 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南門市場驚傳攤商確診 自治會：明起休息4天 17:332021/06/13 生活 基隆今增7確診 仁愛市場2攤商染疫、3例家庭群聚 16:022021/06/13 生活 龜山某工廠累積22確診 全員今再採檢 04:102021/06/13 地方新聞 東森購物1員工PCR陽性確診 中和總部連夜清消 14:342021/06/13 生活 新竹縣竹東某醫院2患者確診 無公開活動足跡 15:082021/06/13 生活 花蓮水泥工班工頭女兒確診 相關親友已11人染疫 16:082021/06/13 生活 東吳宿舍1男確診 74人快篩全陰 04:102021/06/13 焦點要聞 新北確診降至81 侯友宜：隱藏社區確診者多好幾倍 15:162021/06/13 生活 病毒攻破嘉玲防線 高雄男陰轉陽 04:102021/06/13 地方新聞 江蕙推手陳維祥才確診 爆失聯多日呼吸困難已插管 14:262021/06/13 娛樂 東奧照辦 東京都：每天恐7.7名海外人員確診 04:102021/06/13 話題觀察 生活熱門新聞 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 柯文哲探班陳佩琪 「大家都辛苦 妳該上去也要上去」 - 生活 台中今＋1 曾到潭子風動石步道健走、接觸卡啦OK老闆娘也染疫 - 生活 全台確診死亡率創新高 他揭背後原因：1年前就埋下 - 生活 精準預測確診數何時下降 名醫曝：早就說台灣不會有事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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