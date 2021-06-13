桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市確診分布圖。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市今天有16例本土確診案例，年齡不足10歲至60多歲之間，累積確診686人。其中8人是確診者接觸者，有8人還在調查中，家庭群聚共4件5人。足跡包含公園、藥妝、藥局、五金百貨、市場等。

桃園市政府公布足跡中，包含老街溪河濱公園、大麥專業烘焙、月眉環保公園、南門市場、屈臣氏北埔店、闔新藥局、好朋友百貨商場、美廉社桃園民光店、小北百貨北埔店。