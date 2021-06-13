新竹縣疫苗接種計畫。（新竹縣政府提供）

新竹縣機構、醫院確診者關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣疫苗接種計畫。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診者分布圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科13日宣布新竹縣新增2名確診者，為竹東鎮某醫院同一樓層的長期慢性病房住民，於11日篩檢47人中，此2人呈陽性反應，由於長期在院內治療，無公開活動足跡，端午節在即，楊文科也呼籲縣民勿放鬆警惕，全面防堵疫情擴散。

新增兩個案分別為案12897、12898，案12897為50多歲女性、案12898為60多歲女性，均住竹東鎮，楊文科指出，2人在確診後，也收治於專責病房治療，也匡列接觸者61人，其中55人居家隔離、6人自主健康管理。

楊文科表示，新竹縣爆發疫情以來，可以看得出來醫療院所、長照機構、護理之家為關鍵的地方，縣府已經掌握，請鄉親朋友務必小心，共同防堵疫情。

另外，楊文科也再度聲明疫苗接種狀況，其中87歲以上長者，在13日下午會陸續收到通知書，不必預約，再按照通知書上地點及日期，自行前往或由家人陪同前往，接種疫苗務必攜帶通知書、身分證、健保卡等。

洗腎患者、長照機構住民等，楊文科也表示不需預約，會有醫療團隊前往機構施打疫苗。另外第一及第三類可接種疫苗民眾，13日中午12點開放表單預約，到40分時即已額滿，楊文科表示，須攜帶在職或工作證明、健保卡、可上網預先下載疫苗接種同意書，6月15日於新竹縣體育館、6月17日於竹東戲曲公園施打。

楊文科也提醒，端午節在即，請民眾簡化祭祖流程，勿一窩蜂前往傳統市場採買。在疫苗有限的狀況下，縣府也會持續向中央爭取疫苗，請75歲以上至86歲的年長者再等待。