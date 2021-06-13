媒體人彭文正爆料指出，總統蔡英文已經接種輝瑞疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，可以保證，一定不會有，但又說尚待證實。

媒體人彭文正透露指出，總統蔡英文已經接種輝瑞疫苗，外界好奇消息真假，也好奇台灣正、副元首何時打疫苗？指揮官陳時中回覆表示，我覺得這個訊息，若要打疫苗也沒必要偷偷打，並說，「一定不會有，我幾乎敢這樣子講」。

陳時中說，總統有表達過她相當的期待，但想說到時候再看，畢竟她有自己的選擇和考量，至於有沒有偷偷打輝瑞，陳時中又說，尚待證實，「但我覺得過分了」。