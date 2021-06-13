郭姓男子佯稱是國民黨榮譽主席吳伯雄基金會成立「晨光會高爾夫球隊」總召集人，以基金會未即時核撥球隊資金，借款代墊為由，詐騙3名球隊成員共100多萬元，台北地院依6個詐欺罪判郭男徒刑1年，得易科罰金36萬元，可上訴。

檢方調查，郭男過去就曾有假冒國民黨人士詐騙紀錄，郭男曾在2015年九合一選舉期間，自稱是國民黨後援會代表「陳根生」，向服飾業者訂購上千件外套，事後欠款近300萬，經台北市議員爆料後，台北地院2015年依詐欺罪判郭男應執行徒刑2年、緩刑5年確定。

但事後郭男於2016年12月間，又佯稱國民黨榮譽主席吳伯雄的伯仲文教基金會出資成立「晨光會高爾夫球隊」，他是球隊總召集人「陳根生」，廣邀認同國民黨的民眾加入球隊。

郭男自2017年12月14日至2018年5月29日，向晨光會球隊3名成員佯稱，因伯仲基金會未即時核撥資金給球隊，請他們先代墊款項，以支應球隊花費，待資金核撥即可返還，甚至願以他的退伍軍人退休俸償還。

3人陸續借款郭男6次，總計金額為台幣109萬5000元及人民幣2萬元，並約定還款日期，但郭卻藉故拖延，拒不返還，3人察覺有異，發現「陳根生」是郭男化名，經向伯仲基金會、陸軍軍官學校及退輔會查證，均查無郭男資料，伯仲基金會並否認有撥款資助晨光會球隊，3人始知受騙，報警提告。

北檢依詐欺罪起訴郭男，並以郭男曾佯稱是國民黨後援會代表行騙，被法院判刑2年、緩刑5年確定，卻不思悔改，仍以相同手法詐騙，犯後矯飾犯行，未有悔悟之心，請求法院從重量刑。

北院審理時，郭男認罪，法官認為郭男詐騙3人錢財，欠缺法治觀念，但審酌他認罪，並與3人調解成立，曾償還部分款項，依6個詐欺罪判處應執刑徒刑1年，得易科罰金。可上訴。