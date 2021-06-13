知名好心肝診所日前驚爆違法施打疫苗，據傳名單中包括政治人物、商界大老、媒體高層和演藝人員，像是PChome董事長詹宏志、藝人郭子乾、翁家明和侯昌明夫妻，掀起軒然大波。身為好心肝志工的主播、主持人安幼琪卻沒在名單中，她今（13日）在社群平台回應相關話題。

安幼琪今（13日）在臉書表示，疫苗之亂發生後，不少人紛紛問她：「你不也是好心肝的志工嗎？名單裡沒有你，你也沒有去排隊？看到這個新聞，你不會覺得很嘔嗎？」因為太多人問了，安幼琪索性在臉書一一回答，「我一點都不嘔！因為當我做好心肝志工時，我們真的去了偏鄉，真的做了公益！」她認為做志工時的心靈滿足是珍貴的寶藏，很感謝有這樣的機會，而且在好心肝診所裡，確實看到很多醫生和志工的無私奉獻，「雖然這是在疫苗事件之前...但我始終覺得這是兩件事！」

面對好心肝診所違法打疫苗，安幼琪透露自己的看法：「好心肝和北市府都有疏失，有些地方錯了就是錯了，我只希望將來能做得更好！」她期待好心肝團隊能在錯誤中學習，保持一開始的初衷，繼續為社會上更多貧苦的人繼續服務。

不過，這番話仍難掩網友的怒火，繼續留言批評：「錯的很離譜，不該有這個錯，叫全台灣怎認同，坦承面對，該誰的錯就該面對，不然之前做得怎麼好，也枉然」、「柯文哲和好心肝負責人做了壞示範」、「做好事不用後悔，跟偷打疫苗是兩碼子事情」。

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