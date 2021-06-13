經歷無序擴張的時期後，大陸社區團購行業正迎來新一輪「降溫」。繼5月27日大陸市場監管總局對十薈團不正當價格行為開罰150萬元（人民幣，下同）之後，近日市場又傳出部分平台被責令下架「0.01元秒殺」商品消息。面對多輪處罰整改後，社區團購優惠大幅縮水，同時社區團購商品、服務品質仍存在缺失，急需形成行業規範和行業秩序，走上規範化發展的道路。

2020年疫情衝擊大陸各行各業。以社區為中心、以團長為分發節點，社區居民通過微信群、小程式等工具團購水果生鮮、日化美妝等商品的社區團購生意一夜之間火爆。除新創公司外，包含阿里巴巴、快手、騰訊、美團、拼多多、京東、字節跳動與滴滴等互聯網巨頭也都紛紛進場。

但根據澎湃新闻報導，隨著消費持續升級，價格早已不是消費者評價商品和服務的唯一指標，特別是在生鮮電商高度發達的北京，社區團購能否持續獲得青睞還需要打一個大大的問號。不少用戶反映，社區團購存在退貨難、售後踢皮球、誘導拉新等諸多問題。