【LIVE直播】臺北增62例！雙北加發10%疫苗 柯文哲記者會最新說明

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增175例COVID-19確定病例，分別為174例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡，是實施三級警戒以來確診數最少的一天。全台疫情相對趨緩，北市在下午舉行防疫記者會，市長柯文哲針對北市最新的防疫進度進行說明。

柯文哲指出，今日死亡新增26例，但大家不用緊張，就幾項數據來看，「北市醫院量能是OK的」，專責病房還有空床、呼吸器的空機數也在上升。根據北市數據，熱區慢慢在減少，變成潛伏性的感染源在台北各區，相信全台都是這樣的狀況，「大會戰已經結束了，未來要以游擊隊的方式把疫情一個一個處理掉。」柯文哲指出，在這個狀況下，普篩的效果不大，要以確診者為中心，把可能的感染者找出來，但這也相當花費人力，這大概是未來一個月在防疫上面最重要的工作。

柯文哲也指出，目前居家隔離的人數慢慢減少，但對於目前整個疫調系統的壓力仍相當大，要反映一個地區的疫情狀況，最即時應是快篩陽性數量，昨天的陽性確診率降到21%應是新低，但就過去經驗，假日的確診比例本來就會偏低，因為大家在假日都會懶得出門，測出來的數字可能結果會比實際的低，但陽性率在降低也是事實。

而針對目前疫苗的施打，柯文哲指出，目前台北市已經有相當完善的線上預約系統，在召開記者會之前，北市各區的施打點都已經排滿，呼籲市民朋友提早在網路上進行登記施打，台北市85歲以上的長者們可以盡早施打完成；台北市身為台灣的首都，要成為一個國際都市，本來就要成為台灣的領頭羊，希望市民可以一起努力。

許多長者都有「我這麼老了，還需要打疫苗嗎？」的問題，柯文哲指出，這次的病毒相當奇怪，對於長者的威脅相當大，就像是腸病毒針對小朋友的性命更有危險一樣，所以柯文哲認為，長者們能打疫苗就打疫苗，而這個疫苗對我們而言也相對陌生，相關的副作用也要多進行觀察。

指揮中心指出，未來機組人員未接種疫苗，返台後則必須「7+7」進行檢疫，一改過去被認為是破口的「3+11」規定；對此柯文哲指出，科學問題科學解決，在有疫苗之前，改成3+11是錯的，但有疫苗之後才又改7+7，因此想問有會議記錄嗎？或有科學根據嗎？且有無打疫苗的，或打一半的，都應該要有不同管制方式。