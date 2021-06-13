梁姓男子與詐騙集團配合販賣人頭帳戶，2018年間以旅遊、工作為由，吸引不知情的民眾到大陸開戶，待取得銀聯卡、U盾之後，出租給博弈網站、詐騙帳戶，警方根據赴陸人頭證詞，依加重詐欺、組織犯罪以及洗錢防制法，起訴梁等5人。其中梁控制幫眾手段惡劣，有成員赴陸開辦卡卻張數不足，竟被斷手指，作為逼績效有效方法。

綽號阿緯的梁姓男子，是專門出租人頭帳戶給詐騙集團、博弈網站，用於大陸客戶匯款後，能在台灣提領現金。首先要有大陸的帳戶，梁等人找來20多位不知名民眾，在台遊說能到大陸工作、免費旅遊、賺錢，提供食宿招待，待人頭抵達大陸在4、5間銀行開立帳戶，梁的小弟就將銀聯卡、U盾以包裹快遞回台，快速確定帳戶能夠使用。

謝姓、黃姓、吾姓、宋姓等不知情民眾，2018年5月間到2019年1月間，赴陸申辦2張到11張不等，他們不知情，直到最後大陸帳戶被凍結，才發現被騙。另外，梁為了控制手下，有2名陳姓手下，因上繳的銀聯卡張數不足，被認為「黑吃黑」，被帶到山區，被砸斷左手食指，在遭恐嚇選一條腿，另條腿就跟手指一樣。

檢警調查，梁男、在大陸負責安排食宿的林男，以李姓、曾姓、陳姓等集團成員，以詐欺他人大陸銀行的帳戶出租給博弈網站、詐騙集團，不法獲利超過100萬元，並起出多張銀聯卡等證物，犯向他人租用、購買或施以詐術取得帳戶使用，製造金流斷點，妨害金融秩序，依法對梁等5人起訴。