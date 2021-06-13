台南市六甲恆安宮印製500份五毒符，放在廟口供免費取拿。（張毓翎攝）

台南市六甲恆安宮為重現早年端午習俗，去年邀請東方設計大學學生設計五毒符，並提供拓印體驗，民眾玩得開心也收穫滿滿，今年配合防疫政策，不能舉辦相關活動，因此特別印製500份五毒符，放在廟口供免費取拿。六甲恆安宮總幹事陳譽昇表示，這幾天陸續都有民眾前來索取，不少人還幫左鄰右舍多拿幾張，以減少廟口聚集。

廟方表示，民間習俗相信端午時節，有蛇、蜈蚣、蜘蛛、蠍子、蟾蜍等五毒大量滋生，害怕會危害到小孩或大人，昔日民間張貼以各色彩紙所印製用來收服五毒的「五毒符」或剪紙，如以猛虎鎮五毒則稱「虎鎮五毒」。

明天是端午節，今天來索取五毒符的民眾，不乏年輕人，他們拿著五毒符虔誠地拜拜祈福；黃姓民眾表示，應家裡長輩要求，特地到六甲恆安宮廟口前取拿，希望為家中驅毒保平安，也向媽祖婆祈求疫情趕快過去。

陳譽昇說，去年端午發送的五毒符，一張張都是手工拓印，上面圖騰是由大學生發想、設計完成，而今年印製的500份五毒符，都是經媽祖同意、特賜，每張符令上還有媽祖印加持，給信眾鎮宅。

另外，廟方舉辦的第2屆「媽祖之愛繪圖比賽」，即日起至本月19日下午5點止開放線上票選，網路初選選出前20名進入評審評分後，再選出前3名及人氣獎10名。

陳譽昇也補充，今年許多參賽作品都可看出投稿人的巧思和用心，恆安宮臉書粉絲團今天已放上這次收到的152件作品，歡迎大家來按「讚」投票。