勞工紓困可以只做線上不做臨櫃？勞工紓困15日起跑在即，此時卻驚傳大型民營銀行中信銀旗下分行直接貼出告示要臨櫃客「轉往八大公股銀行」，據了解，財政部在今日上午已對此問題向金管會溝通、協調，對此金管會已明確表態，不會「一國兩制」，讓非公股體系的銀行拒接臨櫃紓困案，而把這類紓困案「倒」到公股銀行。

全國金融聯工會聯合總會在12日夜間已接到會員銀行的陳情、及告示照片，同樣也對此表達不以為然。全金聯指出，每家銀行此時都有防疫的壓力，不能自己不做，然後把客戶趕到別家銀行臨櫃，很不應該。

據悉，今日早上財政部接獲大型行庫的通報，隨即火速為八大行庫向金管會請命。由於八大行庫原本旗下客戶就較為高齡，不熟悉數位化的也較民營銀行多很多，儘管八大行庫近一週來陸續上架勞工紓困「線上懶人包」對客戶進行紓困申請線上教學，但對於15日的臨櫃申請，仍是進入「如履薄冰」的備戰狀態，連自家客戶的臨櫃案都已經接不完了，再加上其他民營、外商銀行「推」進來的客戶量，將更令公股銀行吃不消，且更增防疫壓力，由於事態嚴重，所以財政部今日上午緊急向金管會展開協調，而金管會為此也劃定紅線：「銀行不得拒接臨櫃客戶申請！」