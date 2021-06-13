疫情警戒延長，對餐飲業造成不少衝擊，許多餐廳改外帶、外送，仍不敵殘酷現實。曾連2年榮獲米其林必比登推介的老屋餐廳「一號糧倉」，將於6月25日結束營業；修復日式宿舍改建而成的「樂埔町」，為同屬立偕生活文化團隊經營，店家亦將於6月18日停止營業。

業者自2013年起開始重新修復日據時代台北市的第一座糧倉，又於2016年轉型開設「一號糧倉」，結合老屋與精緻料理，販售多款在地美饌，招牌料理為帶骨牛小排麵、桂丁雞腿飯等，其1樓為「樂埔滙農」超市，販售特色小農產品；且曾於2018、2019年的台北米其林指南中入選必比登名單，亦榮獲「文化部第五屆國家文化資產保存獎」等獎項。

「樂埔町」則將舊錦町日式宿舍改造重生，木製建築構造的懷舊氛圍，主廚融合日式烹調與西式料理手法，將台灣在地食材精緻呈現，此外，館內不定時舉辦藝文活動，為文青支持聚集的文化場域。