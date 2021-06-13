原訂15日開打的日本捐贈的124萬劑AZ疫苗提早分配各縣市，高雄市昨天獲配9.1萬劑下午就開放施打，台北市長柯文哲不滿反嗆，北市看新聞才知道，高雄怎麼有辦法一週前就超前部署，直指縣市疫苗分配資訊不對等，等同「政治內線交易」。指揮中心指揮官陳時中回覆，大家得到的資訊時間都一樣，疫苗開打「不是比賽跑，完善最重要」。

指揮中心日前提前配發日本捐台的124多萬劑疫苗，高雄市提前造冊、提前施打。柯文哲卻認為，高雄市疫苗能提前因應來自中央提前告知，諷刺這種資訊不對稱的情形是「政治內線交易」。

陳時中表示，大家得到的資訊時間上都是一樣，秉持公開透明，有些縣市大人比較多準備可能無法齊頭，但是訂出開打日就是六月十五日，大家在這個時間好好準備，早開始我們不反對。

陳時中還說，這不是比賽跑，把他最好完善比較重要，沒有誰得到訊息，大家得到的訊息是一樣的，六月九日就有公開說配發數量、目標群讓大家都知道，因此各地可作為參考並對於自己的人口數進行掌握，加以準備。