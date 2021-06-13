新北市議員葉元之日前表示，中央檯面上看似挺新北，但綠委及議員也頻頻結合網軍側翼，造謠發布假數據，系統性的軍團作戰，扯新北防疫後腿，同時在AZ疫苗分配問題上，中央也被質疑防疫大小眼。精神科醫師蘇偉碩直言，一場疫情就揭露蔡政府毫無治理能力，且還動搖其統治基礎，而蔡政府的網軍更不顧疫情尚未終結，大肆攻擊要批評朝廷者的政治人頭落地。

蘇偉碩今(13日)在臉書上表示，「厲害了蔡英文政權，整個台灣都在對抗疫情，你的網軍卻在痛打抗疫前線的政敵！」他指出，一個缺乏治理能力的政權，要穩固統治，要不就是對外發動戰爭，要不就是掀起內戰。

蘇偉碩分析，一場疫情，無情地揭露了蔡英文政權毫無治理能力的真相，也像一場政治上的七級地震，動搖了統治的基礎，於是不顧疫情尚未終結，蔡英文政權的網軍就向錦衣衛一般，大肆出動血滴子，要批評朝廷者的政治人頭落地。

蘇偉碩更忍不住直言，從疫苗之亂，完全顯露這個政權無視人命、只圖私利，抗中保台、只為獨裁的本質，「疫情糜爛的雙北只因不服朝廷天威，疫苗配給與人口的比例竟然與只有零星病例的縣市一般或甚至更低！只為建立『順我者昌、逆我者亡』的黑道倫理！此乃亡國之兆，大亂之始也！」

蘇偉碩更呼籲，凡我同胞，應該自今起救亡圖存，聯名上書要求朝廷廢除東廠網軍，全心抗疫，官民合作，全力向世界購入大量疫苗，全民接種，恢復經濟。