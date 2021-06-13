苗栗縣13日確診數「加零」。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

京元電仍續第3波外籍移工篩檢。（謝明俊攝）

京元電本國籍員工12日完成第2波篩檢，仍有零星確診個案。（謝明俊攝）

疫情一度成為重災區的苗栗縣，13日確診數令人驚喜地出現「加零」，縣府上下為此鬆了一口氣，苗栗縣長徐耀昌認為企業快篩及限制外籍移工外出等措施顯出成效，徐耀昌對中央13日宣布多撥發5％AZ疫苗給苗栗，表示還是不夠，將繼續爭取撥發更多疫苗到苗栗。

由於京元電竹南廠在11、12日連續兩天，對全體約5千名本國籍員工展開第2波篩檢，結果11日有3名員工陽性，並未列入今日確診數目，苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，相關數據發布都須經由中央流行疫情指揮中心核准並發布，衛生局不表任何意見。

苗栗縣從5月24日爆發採茶團第1波群聚感染後，緊接著在5月30日爆發京元電竹南廠員工群聚感染，前後共有京元電、超豐電子、智邦科技及京鼎精密等4家科技廠商發生群聚感染，確診數1路飆升至目前的444人，其中包括外籍移工362人，本國籍82人，使得苗栗一度成為疫情重災區。

13日苗栗縣的確診數在這波疫情首度出現「加零」，徐耀昌在縣府直播中表示，今天確診加零，防疫工作仍然要繃緊神經，不要輕忽，苗栗縣今天能夠零確診，主要是因移工限制外出的措施，展現成效。徐耀昌解釋，由於疫情嚴峻，才採取不得不的斷然措施，感謝所有的醫護及相關工作人員努力。

徐耀昌並強調，除了移工的限制措施展現成效以外，企業快篩也迅速找出潛在的感染者，京元電實施本國籍員工第2波篩檢，感謝台北榮總支援強大的篩檢量能，在2天內就完成5千名員工篩檢。目前苗栗縣50人以上的企業共有34家，已有16家完成快篩，縣府將持續訪視勸說其它企業進行快篩。

徐耀昌並呼籲縣內85歲以上的長者，可以就近接受疫苗施打，不需預約。苗栗縣政府目前已決定將從6月15日上午開始全面施打AZ疫苗。70歲以上長者施打則分成3個階段，第1階段是85歲以上長者，以及75歲以上原住民長者。第2階段則為80至84歲間長者，以及70歲以上原住民長者。第3階段則為70歲以上長者，以及65歲以上原住民長者。所有長者施打疫苗時，請記得攜帶身分證及健保卡，如果行動不便的長者，也可以用電話預約方式，申請到宅或是康復巴士接送等服務。