端午連假首日，台南市返鄉人流及車流，分別較去年大幅減少95％與49％，也只有連假前一天的50％與68％。市長黃偉哲除感謝台南鄉親配合防疫，也要求市府團隊密切注意未來2周的防疫成效。
交通局長王銘德表示，經統計，12日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計1665人次，較去年3萬604人次大幅減少95％。其中，搭乘高鐵返鄉的有500人、搭乘台鐵的有993人、搭乘國道客運的有172人，各項旅客人數與連假前一日相比也僅約有一半。
至於國道1號及國道3號12日南下交流道進入台南市境內的車流量，大約只有6萬3578車次，不僅較去年端午連假首日12萬5316車次大幅下降49％，與連假前一日相比也僅有68％。
王銘德還說，配合台南市疫苗接種作業，該局已協助在東區復興國中、新營區體育館及善化區慈濟聯絡處等3處大型疫苗接種站周邊設置完成46面指示牌面，希望市民可以依照指示行車、注意行車安全。
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