本土疫情嚴峻，但仍有不少人狂打口水戰，新北市長侯友宜表示，自己最討厭政治口水，近期接獲蔡英文總統致電時，特別向總統善意提醒，國難當頭，請總統約束底下的人，大家團結防疫。

侯友宜說，在防疫最重視中央地方一條心，全力抗議，自己最討厭政治口水，對防疫沒有幫忙，這段時間自己一直提出入境者普篩、戴口罩、廣篩，呼籲救苦救難，「結果呢？引來惡意批評抹黑謾罵」。

侯友宜表示，當時就曾善意提醒總統，國難當頭人民苦難，敵人只有病毒一個，請總統約束底下的人，大家一起團結防疫。