衛福部長陳時中10日首度鬆口國產疫苗採購價格，「單價比750元高一點」，不過，高雄市議員李雅靜日前爆料指出，高端單劑量包裝新台幣881元，高於AZ約8倍，質疑政府是否簽下不平等合約。資深媒體人黃創夏則認為，以美國莫德納疫苗為例，政府採購價格「一劑320元台幣」是否更合適。

新冠肺炎疫苗示意圖。（圖／達志影像）

由於台灣對外疫苗採購，政府無意開放讓民間、企業協助進口，整個過程，是否存有深水區，引發諸多討論。李雅靜引述消息人士說法指出，疫苗單價方面，高端單劑量包裝每劑新台幣881元，多劑量包裝（每瓶10劑）每劑則為810元；聯亞多劑量包裝（每瓶10劑），每劑750元，均高於國際疫苗非常多。據《華盛頓郵報》報導，美國採購輝瑞BNT價格為每劑19.5美元（約新台幣540）、牛津AZ每劑4美元（約新台幣111元）、莫德納每劑15美元（約新台幣416元）。

黃創夏12日在臉書質疑，高端疫苗一劑800元以上，比莫德納等國際疫苗更高，合理？美國的疫苗價格介於訂價的「40%」到「60%」之間！因為美國政府有給予疫苗的研發丶緊急授權丶補助給予莫德納協助。

而國產疫苗的政府採購價格，也有很多政府補助丶協助丶技術支援，和美國一様做法，是否應該向莫德納學習「正面的典範」？以莫德納為例，國際怎麼訂價格是企業的自由，但政府採購價格「一劑320元台幣」是否更合適，而且也該學習莫德瑞只要美國政府需要，要多少量就優先供應多少量，這樣，才能叫做「國家戰略産業」吧。