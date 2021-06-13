桃園區衛生所湧入大量醫事人員要打疫苗，排隊人潮超過200公尺。（賴佑維攝）

桃園市開放醫事人員打疫苗，桃園區衛生所湧入排隊超過200公尺人潮，甚至還有外縣市醫事人員來排隊。有人抱怨，希望市府能先造冊名單並分流，才能避免混亂發生。醫事人員也說，大家都算高風險族群，又擠在一起排隊，實在很擔心。

桃園市衛生局長王文彥表示，因為開放假日施打，因此很多人排隊。不過根據統計，桃園第一類醫事人員應該都已經打完，剩下是第一類非醫事人員。他也重申，一定要在醫療院所內全職工作才能施打疫苗，其餘打工、臨時人員、志工，都不在名單內，市府也會查核。至於排隊狀況，以後會先請公會造冊，審查後再施打。對於外縣市醫事人員來排隊？市府則說，會以桃園優先，還有名額再提供給他們施打。

1名醫事人員說，中午12點就到衛生所排隊，陸續有人潮前來，畢竟疫情嚴重，能早點打疫苗就早點有保護力，因此大家意願較高。也有醫事人員罵翻，指她們被迫在太陽下排隊，認為造冊就可以解決的事情，卻讓大家被迫「群聚」。她笑稱，這邊排隊這麼多人，「不知道要不要開罰？」

市議員朱珍瑤表示，中央一直呼籲要分流，有沒有足夠人數控管，就不得而知，批評政府做事情都半吊子，希望配套要做好再推出。

龍鳳里長黃進仕表示，接近中午就有人開始排隊，他怕排隊者太辛苦，還提供座椅。另外他也說，因為太多人聚集，他每天也會在疫苗接種後對環境大消毒，讓居民安心。