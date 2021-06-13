香港財政司司長陳茂波13日在網誌發文表示，香港失業率正逐步回落，按近月的改善速度，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水準。

香港信報報導，陳茂波指出，隨著防疫工作逐漸看到成效，以及接種疫苗的人數持續增加，過去一年半受疫情打擊的香港經濟，正逐漸重拾動力，就業市場也有改善。失業率逐步回落，但與疫情前幾乎全民就業的狀況相比，還是有很大距離。

陳茂波又指，最新一批通膨掛鉤債券（iBond）反應十分熱烈，當局會將這次發行額由原來的150億港元調高至200億港元。繼發行iBond後，6月底會公布新一批銀色債券（Silver Bond）的發行詳情，發行額將不少於240億港元，合資格認購年齡會降至60歲，其認為對長者而言，是一個有不錯回報又穩定可靠的投資選擇。

另外，陳茂波表示，電子消費券計畫的籌備已在最後階段，稍後將公布計畫詳情，包括登記手續及發放安排，預計7月開始接受登記。過去一年半，受疫情打擊的香港經濟，正逐漸重拾動力，推出電子消費券計畫希望達到「一箭雙鵰」的效果，營造良好的消費氣氛，不僅讓民眾能開心消費，也讓商家能多做生意。