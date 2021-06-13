中央日前表示全台民眾可不限戶籍地接踵疫苗，但新北市長侯友宜13日召開防疫記者會說，新北市第一階段針對85歲以上長者，仍以設籍新北市的民眾為優先，後續會視疫苗情況做安排；民眾可依照里長電話、廣播、通知單通知，到指定分區、時段，分流施打，14日上午9點也會開放網路預約名額，包含21間醫院與29區衛生所。

侯友宜說，公衛專家指出200例的觀察指標一定要嚴守，他會繼續跟市民一起努力控制，目前新北總確診5616人，熱區集中在幾個地方，社區裡面有太多無症狀確診者，比例超過每天確診個案好幾倍，如何找到這些人，就必須趕快出來快篩；12日篩了3568人，找出20個陽性個案，目前總篩檢6萬多人，共有1016個陽性。

侯友宜說新北市第一階段針對85歲以上長者，仍已設籍新北市的民眾為優先，民眾可依照里長電話、廣播、通知單通知，到指定分區、時段，分流施打。（翻攝直播畫面）

侯友宜說新北市14日上9點也會開放7500名的網路預約施打，包含21間醫院與29區衛生所。（翻攝直播畫面）

侯友宜表示，長輩施打疫苗要非常小心、避免群聚，因此新北採用分區分里分時段施打，在疫苗有限底下，目前規劃為設籍新北市的民眾優先施打，且民眾須依照里長電話、廣播、通知單上的指示，到指定分區、時段施打，如果沒有接到通知，可以打電話詢問區公所或里長；雖然中央有說，不限戶籍地都可施打，但他還是有安排優先順序，至於非設籍在新北市的民眾，則會依疫苗狀況做安排。

侯友宜表示，新北市各區公所都有疫苗接種服務專線，雖然網路預約施打不是新北最重要的一部分，但新北仍會開放部分名額，因此將在明天（14日）上午9點開放7500名額供85歲以上長者線上預約施打，而第1至第3纇造冊對象線上預約後，則會在15日至17日施打。