確診數近期新低！ 陳時中喊：高興但不能放鬆

中央流行疫情指揮中心今（13日）公布國內新增175例COVID-19確定病例，分別為174例本土及1例境外移入，另確診個案中新增26例死亡；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「案例確實漸漸減少中，我們感到很高興，但還是要提醒，還沒到放鬆的時候」，不過，聽完陳時中的話，許多PTT網友痛批，確診人數下降，死亡人數有嗎，認為陳時中稱高興是失言。

對於新冠肺炎本土疫情今降低至100多例，陳時中今在記者會上指出，「案例確實漸漸減少中，我們感到很高興，但還是要提醒，還沒到放鬆的時候，病例數還是很多，地方政府和中央一起努力積極控制，看起來少，但不能放鬆」。

另外，針對疫苗分配問題，陳時中也宣布，將針對高風險與中高風險熱區做疫苗加配，高風險地區為台北市及新北市，將增加疫苗配比10%，中高風險縣市為基隆市、桃園市、苗栗、台中市、彰化等，增加疫苗配比為5%。

不過陳時中的「感到很高興」說，卻引發批踢踢網友的不滿，許多鄉民表示，「數字冷冰冰，火葬場熱呼呼」、「台灣的死亡率是不是高的太離譜了」、「部長，還有人每天在死去，可以不要高興太早嗎」、「高興你ｘ，生活超不方便，疫苗呢」、「高興？這失言了」、「確診人數下降，死亡人數有嗎？很高興嗎？」但也有網友認為，「確診減少不是很好嗎？....噓的人是不是智障」、「明明就在講確診人數在下降，應要扯死亡人數」、「兩件不同的事硬要扯在一起講」。