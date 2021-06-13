國內疫情嚴峻，仍處於三級防疫警戒，接種疫苗成了當務之急，無奈疫苗供給十分吃緊，讓民眾憂心忡忡，日前就有網友透露一直想赴美打疫苗，如今總算找到最迅速的方案，而且坐經濟艙總花費只要4.7萬，讓他直呼「這是一趟耗時最短的美國嬌生疫苗旅行」，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，經過一番研究，終於找到可以迅速赴美打疫苗的方案，以6月21日為例，當天搭上午9點50分的飛機赴美，並於當地時間上午8點出關，9點在機場做PCR檢測，約耗時45分鐘，9點半到12點這段期間在機場接種嬌生疫苗，或出機場打BNT（輝瑞）、Moderna（莫德納），中午12點就可以拿到PCR報告，辦理報到手續。

緊接著下午2點50分搭機返台，於22日晚間抵達台灣，從23日開始進行14天隔離，隔離期滿後預計在7月7日出關。

原PO分析，這趟赴美接種疫苗之旅，從頭到尾只要花17天，且經濟艙價格大約47,107元，讓他十分心動，認為不到5萬就可以買個心安，也不用像日前引發爭議的好心肝診所，還要半夜偷偷摸摸打疫苗。

最後他也說，比起等著不知何時會到的國外疫苗，或是國產的高端、聯亞，這樣做最快最直接，還能省下美國的住宿費，如果想節省一點，也不用在美國本土吃一餐，直接搭回程班機吃飛機餐就好，「至少隔離期滿後，不用那麼提心吊膽過日子了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「4萬打可以出國的疫苗，划算！」、「其實還滿便宜的」、「這樣算一算真的蠻划算的，打了國產又不知道以後能不能出國，舶來品又不知道什麼時候來」、「4萬8有找的JJ（嬌生）之旅」、「有錢有閒的話，當然是能越快打疫苗越好」。

不過也有人憂心，「打完還要等2、3週讓抗體起來，不要在機上中鏢」、「至少買商務艙吧，比較安全」、「其實有點風險，如果副作用大到你要住院，花費就爆了」、「在回程的飛機上會有疫苗的副作用，回台灣發燒的話會去檢疫所」、「以台灣的防疫保單來說，出國都是不賠的」。