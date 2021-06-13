本土疫情延燒，除了採購國外疫苗，國產疫苗成了疫情下的焦點，然而國產疫苗在保護力、國籍認證以及價格上仍充滿許多疑問，大大影響民眾對國產疫苗的信心，中央流行疫情指揮中心今(13)日以5個Q&A針對民眾對於國產疫苗的疑問做澄清與說明。

Q1為何我國疫苗接種率低於世界各國？

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，雖然已經跟國外經訂購2000萬劑疫苗，但目前全球疫苗供不應求，所以在6到8月之間疫苗會陸續供給，尤其8月後疫苗採購大致上不會有什麼問題，如果我國採購疫苗逐漸到貨，會盡速辦理檢驗封緘驗收，也會立刻配送各縣市政府進行疫苗接種。

Q2為何國產疫苗價格高於國際四大疫苗？

莊人祥澄清，目前比較多的疫苗包括mRNA疫苗跟病毒載體疫苗，而國產疫苗屬於次蛋白疫苗，每個疫苗開發技術基礎不同，所以成本計價也會不一樣，加上國際疫苗有大量生產，的確會有價差上問題，不過目前國產疫苗採購價格因為有簽訂保密合約，暫不對外透露。

Q3國產疫苗未完成二期測試即簽約？

莊人祥說，AZ疫苗指揮中心在去年10月就已經採購，當時全世界沒有任何國家通過AZ疫苗緊急授權，為了確保廠商可以完成疫苗開發後能如期履約供貨，所以今年3月才和國產疫苗洽談預先採購的程序。

Q4國產疫苗保護力？

莊人祥解釋，目前有關某廠商公布的解盲成果，目前是有針對有國內民眾接種AZ疫苗後中和抗體的研究計畫，我們會把國產疫苗接種後產生的中和抗體和AZ疫苗接種者的抗體做比較，若證明結果不劣於AZ疫苗，才會在廠商提出相關證明時，且在緊急公衛需求下確認疫苗的使用效益大於風險，才會核准緊急使用授權。

Q5我國EUA標準未來如何取得國際認可？

莊人祥指出，世界衛生組織很早就針對新冠疫苗在很多國家接種了疫苗之後，後續開發疫苗取得國際認證事情上開過數次研討會，今年5月26日研討會上，當時討論採取免疫橋接方式比較已核准或研發中的疫苗，這部分已經是國際趨勢，但當時研討會上還沒有具體結論，食藥署會參考國際法規趨勢，召開專家會議來制定有關疫苗的EUA審查標準，國產疫苗一定要在品質安全療效下，並經過食藥署和專家會議嚴謹審查後才能讓民眾施打。

至於國產疫苗廠商要取得國際認可部分，目前已經規劃到第三期臨床試驗部分，且以取得國際認證為目標。