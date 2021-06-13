台中市13日新增一名東區52歲女性確診者，並公布相關足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

衛生局也公布12日確診的龍井區情侶新增的足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市13日公布新增1名本土確診案例，為到彰化打麻將確診大安區68歲男（案12476）的52歲女性友人（案12899），由於該腳踏車零件老闆已插管，透過警政協尋發現他倆6月7日曾見面，該名確診者8日及10日曾至潭子風動石步道健走，10日至風動石附近圓夢亭卡啦OK聊天，12日確診，衛生局也匡列3名接觸者採檢，其中兩名友人已確診，還未列全國編號。

台中市衛生局長曾梓展說，先前確診的大安區68歲男性，因確診後就插管治療中，感謝警方協助，追查到其車行軌跡顯示個案5月24日到6月9日，曾到過公司、友人家、拜訪廠商、診所就醫等，而13日確診的這名52歲東區女性就是她密切接觸的友人。

曾梓展也公布新增確診者足跡，包括：8日及10日曾至潭子風動石步道健走，10日至風動石附近圓夢亭卡啦OK聊天。該個案匡列接觸者同住家人1名、朋友2名等3名，除立即要求居家隔離也安排採檢，已知其友人圓夢亭卡啦OK老闆娘等兩人檢驗結果陽性（尚未領號），已收治住院，而卡啦OK老闆檢驗結果陰性，另個案同住的1名家人則檢驗中。

另曾梓展也補充，12日確診的龍井情侶新增足跡，除曾到過楓康超市高鐵站，也發現其北部接觸確診者，曾在5月28、29日曾住宿過神岡區民生路的程鋐科技有限公司，也立即通知該公司進行清消，也進行是否有其他接觸者。