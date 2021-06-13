台東縱谷地區一期稻作順利收成，農民坦言第二期觀望中。（蔡旻妤攝）

台東縱谷地區一期稻作順利收成，農民坦言第二期觀望中。（蔡旻妤攝）

台東縱谷地區一期稻作順利收成，農民坦言第二期觀望中。（蔡旻妤攝）

日前缺水嚴重，上周彩雲颱風帶來雨水，台東縣縱谷地區第一期稻作終於順利收成，池上農民欣喜表示產量比去年多了1成，然而7月將邁入第二期稻作，部分缺水區的農民說，不確定帶來的水量能否撐到第二期，坦言「是否繼續休耕，仍在觀望中」。此外，台東沒有水庫，灌溉用水直接取自溪流，看天吃飯的農民憂心若缺水得轉作雜糧，對此，農田水利署台東管理處長莊進忠表示，目前水量充足，請農友放心。

目前一期稻已經進入收割期，池上農民魏瑞廷開心表示，都是由自己駕駛割稻機，哪塊地要開幾趟都是固定的，所以肯定這期的收穫量多了1成，同時田間病蟲害也減少許多，就連幫忙採收的父親大讚這一期稻子很飽滿，也沒有空包彈的情形。魏瑞廷說明，異常變化的氣候讓農民難以掌握，因此利用微環境氣象站把關作物狀態與環境動態，不僅節省人力與資材物料成本，掌握稻作採收期，讓稻米的質量更佳。

稻米收割後，眼看第二期稻作就要來臨，種稻面積逾15公頃的豐姓農民感嘆表示，雖然一期順利收成，但還有兩周就得決定是否插秧，坦言相當為難。他說，年初都在搶水了，若要種植二期，7月初就得翻土放水，非常憂心水量可能不足的問題。他說，全台缺水又高溫，在台東四季如夏、總是豔陽高照的情況下，注水很快就乾掉，稻作難以結穗，若水源較充裕的農民，也得擔心部分結穗成為空包彈的情形。

莊進忠表示，目前台東水量充足，請農民不用過於擔憂，極端氣候下，天氣變化莫測，農田水利署將會維持穩定供水量，滿足所有的農民耕需求。

此外，針對氣溫、雨量不同，施肥也有學問，華隆農藥行陳老闆表示，氣溫較高肥料養分分解較快，雨量較多肥料養分流失較快，他建議施肥最佳時間是傍晚，對農民負擔小，對植物吸收肥料養分更好。