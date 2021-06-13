南投縣新冠疫情確診人數今天連續4天「＋0」，日本捐贈的AZ疫苗獲撥配1萬8000劑，將自6月15日開放電話預約、6月16日開打，南投縣府衛生局呼籲預約民眾要準時到場，以免造成現場群聚人潮，並提醒施打醫療單位在南投市、埔里、竹山、名間及草屯等5大鄉鎮衛生所的民眾，施打地點分設於學校及球場，不要跑錯場地。

南投縣衛生局表示，南投確診人數連續4天「＋0」，而竹山及草屯社區快篩作業已完成，連續3天快篩共478人，全都是陰性。未來防疫工作重點是將上路的施打疫苗，中央指揮疫情中心這波AZ疫苗配發南投縣共1萬8000劑，15日上午9時開放電話預約、16日上午9時起開打。

其中，最受矚目的第六類提供75歲以上長者、65歲以上原住民人口，撥配量為1萬1304劑。衛生局呼籲民眾，在15日預約後，在16日一定要依指定時地準時到場接受接種，因為在施打疫苗後，還須約30分鐘留觀時間，若施打民眾遲到，恐造成人流塞車聚集。

此外，衛生局提醒民眾，第六類接種對象分區施打，除各醫院診所外，另有5大鄉鎮衛生所施打地點分別如下，南投市衛公所設於漳興國小活動中心、埔里鎮衛生所在埔里綜合球場、竹山鎮衛生所在雲林國小活動中心、名間鄉衛生所在名間國小活動中心、草屯鎮衛生所在旭光高中空手道館。