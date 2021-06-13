乖乖待在家仍確診的消息頻傳，欣傳媒總監林芳怡在家工作逾一周，猝逝後確診，藝人李培禎3周僅出門3次也同樣確診。一名女網友也發文分享，自己失業待在家2個月，除了買飯之外都沒出門，結果還是確診，最扯的是家人也都染疫。對此，有醫師表示，重點不是出去幾次，而是去了哪裡。

一名女網友昨（12日）在Dcard上發文表示，她在家待業2個月，平日除了會外出買飯之外，其他時間都窩在家裡啃存款，好不容易錄取的工作也因為疫情不斷延後報到，但近日她和家人卻都收到確診通知，「每天看新聞報導疫情都無感，直到自己確診以後，才開始擔憂，本來要報到工作也飛了，誰還能比我慘」。

女網友表示，6/11她到住家附近接受快篩檢驗，當時的結果為陰性，結果返家後隔天PCR結果通知卻是陽性確診。讓她忍不住喊道，快篩陰性真的別太高興，她的家人也都快篩陰性，且沒有相關症狀，結果PCR檢驗結果也都是陽性，真的超傻眼。並推測染疫原因恐是家人去診所看病被傳染的。

關於症狀的部分，女網友指出，她之前有起疹子，但她以為是蕁麻疹或蚊子咬，因為疹子一下有、一下又沒有。而她的喉嚨也有點癢癢乾乾的，但說不上會痛，就一天咳個1、2聲，當時她以為是天氣變化的緣故，因此多喝水、不吹冷氣之後症狀就緩解。最後就是某天睡覺燥熱突然醒來，但她當時以為是經期影響。

女網友憂傷地說，因為這場疫情，她先是經歷了失業，而紓困4.0的補助也沒她的份，好不容易找到新工作，卻因為不幸染疫飛了，如金存款也快花光，隔離結束之後還要自費找防疫旅館住7天，到底還有誰比她更倒楣？

而藝人李培禎昨爆出確診新冠肺炎，在臉書發文表示，自己三周以來僅出門3次，且都有做好防護措施，因此很震驚自己會確診。根據《三立新聞網》報導，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬指出，重點不是出去的次數，而是去哪，有些地方去100次都不一定有事，但有些地方去一次就不小心中獎。