新北市警局加派警力提醒用路人國道實施嚴格儀控管制。（新北市交通警察大隊提供）

端午連假國道高速公路局為降低民眾移動，實施「嚴格匝道儀控管制」措施，匝道燈號調整為紅燈35秒、綠燈10秒，導致各地交流道大塞車，被通勤民眾罵翻。高公局今（13）日凌晨起將燈號放寬為紅燈23秒、綠燈10秒，上午新北市各交流道無回堵情形，但近中午時又逐漸出現車流，新北市交通警察大隊正密切監控，疏導民眾改道。

昨天台65線土城一交流道往國3土城交流道，車陣長度最長達1公里，需1至2小時才能匯入國道；國1五股交流道、國3中和交流道排隊車陣約300公尺，需等候30分鐘。

新北交大指出，除匝道紅燈秒數縮短外，今天的車流量也較昨天少，應與民眾預期心理有關，中午時段車流雖有增加趨勢，匝道口出現排隊停等情況，但都能及時消化，未影響到平面道路，整體仍屬順暢。

新北交大表示，連假期間警方均加派警力以巡邏車結合LED告示牌方式，提醒用路人國道嚴格儀控管制，提前改道行駛，避免塞車，請民眾遵從警方指揮及改道建議，同時盡量避免外出群聚，在家不移動，度過安全的端午節。