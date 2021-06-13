宜蘭縣今天（13日）雖然無新增本土個案，確診數維持92人，但新增一名境外移入個案，該案4月曾在美國確診，5月14日持PCR採檢陰性報告入境，在台北市居家檢疫後回宜蘭，但6月11日該案有身體不適經檢驗確診，CT值32。

案12924是20多歲的男性，今年3月和家人到美國工作，4月初在美國確診，雖未住院治療，但經休養後恢復，於5月14日取得PCR採檢為陰性的報告，5月17日持此陰性報告入境台灣，並在台北市的防疫旅館居家檢疫，檢疫期滿後，6月1日乘坐防疫計程車回到宜蘭。

據衛生局的疫調，案12924於6月2日曾向蔬果商訂購蔬果等食材，未與廠商接觸，之後運用蔬果食材做菜未有出外足跡，6月11日該案覺得有些不舒服，因此搭火車到醫院再次採檢後，並搭火車回家。

縣府公布案12924足跡，6月11日下午他曾搭乘區間車4188號、4197號往返頭城火車站與宜蘭火車站，下午5時10分至25分，前往頭城鎮開蘭路的全聯福利中心，下午5時30分至45分清心福全頭城青雲店，因該案在宜蘭期間1人居住，無匡列接觸者。

縣長林姿妙表示，88歲以上長者的「施打疫苗通知單」今天下午由縣府12個戶政事務所主任親自送達各鄉鎮市公所，請各公所儘速將通知單轉送至家戶，感謝各公所的協助，並請符合接種資格的民眾依時陸續前往接種。

另外，戶籍不在宜蘭，但符合88歲以上的條件，也可向衛生所或村里幹事協助，並依照身分證字號排定時間施打，另外雖然各縣市優先施打年齡不同，但在宜蘭、戶籍地在外縣市的長者，仍須88歲以上才能優先施打，宜蘭縣獲分配的1.5萬劑疫苗，預計6月18日施打完畢。

目前宜蘭縣有92人確診，有51人出院，39人住院，住院者中1人重症，有2人死亡。