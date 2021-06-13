日本124萬劑AZ疫苗，花蓮共配得13500劑，花蓮縣長徐榛蔚說明接種安排事宜。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮配得13500劑日本贈送的疫苗，衛生局15日起將陸續替符合資格接種對象施打。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13013足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案12137群聚染疫圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣疫苗接種作業方式。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增1例確診案例，為上月同50多歲水泥工北上桃園觀音工地的工頭女兒，相關群聚染疫人數已累計11人，目前水泥工仍在重症病房；另外，日本贈送124萬劑AZ疫苗花蓮共配得13500劑，15日起第2至5類逾1萬人陸續接種後，針對剩餘近3千劑的疫苗，縣府將分齡、分村、分時段通知符合資格的長者接種。

衛生局長朱家祥說明今天確診個案足跡，案13013為一名20多歲仍在讀書的女性，Ct值為34.3，無相關症狀，由於被匡列昨進行核酸檢驗確診。個案上月17日學校停課後返鄉，平時與父親案12670及爺爺同住，足跡多在家中，三餐多是爺爺照料，本月8日陪同友人前往花蓮市區，傍晚5點到黃港生婦產科，隨後前往中正路麥當勞，晚上9點多返家前先到7-11祥祐門市買東西後返家後就沒再出門，11日因父親確診後即被匡列在防疫旅館隔離。

不過，因案13013被匡列的人，除了爺爺及友人外，尚有一位個案在醫院篩檢時接觸到的照服員，據述，當時照服員口罩有拿下來，因此衛生局趕緊將其匡列，避免疫情擴散。

日本124萬劑AZ疫苗，花蓮共配得13500劑，衛生局分別在15及18日對2354名與2161位第二至五類的人員接種，16至23日則替住宿型機構的6109位受照顧者施打，而剩餘的2876劑，則陸續替縣內75歲以上長者及65歲以上原住民長者接種。

長者接種部分，縣長徐榛蔚說，原先預計開放電話及網路預約方式取消，改以分齡、分村、分時段接種，縣府會印製疫苗接種通知書予各村里鄰長或幹事，協助確認長者接種意願，統計需搭乘巴士前往接種的人數，由於縣內原住民65歲以上及75歲以上長者共有30290位，若這批來不及接種，則需等待第二批疫苗分配劑量確定施打順序。

若需自行前往施打者，除了新城鄉、花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、鳳林鎮及玉里鎮接種地點分別在，北埔國小、中華國小、吉安國小、花蓮醫院豐濱分院、鳳林靜思堂及玉里靜思堂外，其餘皆在各鄉鎮的衛生所。