南泉冰果店老闆劉展佑響應端午不返鄉活動，要請退票返鄉者的家人吃剉冰。（業者提供／程炳璋台南傳真）

對抗新冠肺炎擴散，台南市全力防堵端午連假返鄉潮，有冰果室業者響應，打出北漂遊子退車票，家人憑證明可獲1碗芒果冰，3天已送出10碗，業者10日起每天限量送10碗，直到月底為止預計贈送200碗。

安平區的南泉冰果室自5月15日因應3級戒嚴，宣布自主防疫休息，10日重新開店，業者一開店就響應政府端午不返鄉政策，只要台南的家人憑返鄉者的退票證明，就可換1碗價值190元的芒果奶蓋布丁剉冰，3天來已換10碗。

南泉業者劉展佑表示，身為台南店家，去年也辦挺前線醫護人員吃草莓冰活動，一度在醫護人員的手機聊天群組內廣傳，呼朋引伴享受優惠，甚至擴及消防人員。

台灣今年仍籠罩在疫情之下，5月起百業蕭條，劉展佑的冰果室受疫情衝擊，仍堅持回饋社會，10日開店就有一連串回饋，呼籲北漂遊子端午不回家，他就請家人吃冰，活動到月底為止，預計送出200碗芒果冰。

除了響應端午不返鄉吃冰優惠，劉展佑感謝日本伸援手，贈送疫苗給台灣，公開表示只要在台灣的日本人到店內消費，就贈送1碗芒果冰。等待疫情解封，將帶員工到日本旅行消費，答謝日本。