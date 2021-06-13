台美之間近來互動頻繁，美國在台協會（AIT）經濟組團隊今天表示，很榮幸能夠協助促進AIT與台灣長久以來的公共衛生合作關係。無論是強化美台新冠疫苗的合作，支持台灣有意義參與世界衛生大會，我們都很榮幸能夠將台灣視為全球衛生安全的夥伴。

美國貿易代表署大使戴琪和政務委員鄧振中10日晚間舉行視訊會議。雙方同意將在未來數周內，召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。這將是TIFA在2016年10月最後一次召開會議後，首度重啟會談。

針對台美交流，AIT今天在臉書表示，經濟組很榮幸能夠協助促進AIT與台灣長久以來的公共衛生合作關係。無論是強化美台新冠疫苗的合作，支持台灣有意義參與世界衛生大會、世界衛生組織及其他國際組織。

或是透過美國前衛生部長阿薩爾歷史性訪台期間所簽署的醫衛合作瞭解備忘錄，來進一步增進美台公衛合作，AIT表示，我們都很榮幸能夠將台灣視為全球衛生安全的夥伴。文末也標註「真朋友真進展」。