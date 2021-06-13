衛福部次長石崇良日前在立法院接受藍委質詢時，竟稱萬華是防疫破口，引發外界爭議。台北市議員李明賢痛批，石崇良的良心是不是被狗啃了？並指最初的破口是諾富特和「3+11」，後來才擴散到萬華，但石崇良卻不敢講真話，要不要乾脆辭官算了？

李明賢今(13日)透過連線接受《中天新聞》訪問時表示，石崇良前天在立法院答詢說破口是從萬華來，「石崇良為了當官，一點良心都沒有，當到次長的人，良心是被狗啃了嗎？還是破口從你的腦袋出來？根本沒有良心，怎麼可能有人睜眼說瞎話到這種地步？」

李明賢指出，破口哪裡來？最開始5月上旬，就是從華航、富諾特出來，然後在查病毒從哪裡感染的時候，才開始去追查3+11，最開始的破口，就是從3+11的公文來的，結果石崇良一句話都不敢講，不敢得罪范雲，不敢得罪民進黨，「這種官辭一辭算了，當的這麼窩囊，連真話都不敢講，這真的是，你的良心才是最大破口」。

李明賢分析，這波疫情從3+11、諾富特，然後擴大到萬華，一開是大家在追查萬華茶藝館、獅子會、宜蘭遊藝場的感染時，指揮中心5月還公布，這些檢測到的病毒基因序，都和華航、諾富特是一樣的，顯然最開始所有病毒的傳染，是從諾富特出來，結果現在指揮中心、石崇良，通通斷片了，記憶通通消失，歷史可以這樣寫？

李明賢呼籲，民進黨不要抹滅自己的良心，掩蓋真相，3+11為什麼到現在沒有紀錄？石崇良是故意喝醉酒還是斷片？立院答詢可以這樣講？政治人物摸著良心，不要成為破口。他還要民進黨在萬華的政治人物和無黨籍立委林昶佐等人，出來幫萬華講個公道話。