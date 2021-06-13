「姐姐」謝金燕在防疫期間仍不忘在網上分享近況，謝金燕近期陸續分享居家美照、剪瀏海等照片、跳舞影片後，謝金燕稍早則再曬52秒的熱舞影片，呼籲在家也要運動，只見她白色上衣透出黑色內在美，而身穿中空裝的謝金燕熱舞解放結實腹肌，好身材相當不科學。

謝金燕今（13日）下午在網上更新動態，她幽默發文表示：「是的...我又來監督你們該動一動了 #坐久蜜桃臀會變形」，只見謝金燕放下一頭長髮、以俏麗中空裝入鏡，身穿白色短版上衣的她，還透出黑色內在美，畫面往下一看，謝金燕大方露出一截小蠻腰，結實腹肌全都露。

謝金燕以俏麗中空裝入鏡，她大方露蠻腰，結實腹肌全都露。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb 臉書）

謝金燕分享52秒的熱舞影片，並向網友喊話：「真的亂扭都ok」，在影片中，她陶醉地跟著音樂扭腰擺臀，謝金燕還搞笑拿起風扇往自己臉上吹，「與風扇共舞」畫面相當可愛，謝金燕在文中表示自己是正能量糾察隊，並感性寫下：「生活不是等待風暴過去，而是學會在雨中翩翩起舞...」。

儘管謝金燕在文中則透露「姐沒有菜單，我都亂吃也亂動」，不過謝金燕前凸後翹的身材曲線超不科學，完全看不出已經46歲，吸引粉絲留言：「看姐的小腹眼睛都忘了眨」、「看到風扇我笑了 好可愛」、「姐姐很美，但是太瘦了，要多吃一點」，還釣出謝金燕親回：「我也覺得該多吃點...我想吃粽子」。