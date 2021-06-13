台中市長盧秀燕13日宣布，台中市仍有剩餘莫德納疫苗，經向中央爭取獲得同意，將這些剩餘有限的莫德納疫苗給懷孕的醫事人員施打。另，盧秀燕也說明，衛福部長陳時中特別感謝地方民政里鄰長系統，她要呼籲，民政系統中鄰長還未接種，而包括記者、交通、外送等人員都是第一線與民眾接觸高風險的族群，也應納入優先接種。

盧秀燕在13日中市流行疫情指揮中心記者會上公開表示，因為國外研究顯示，莫德納疫苗可以給懷孕的婦女接種，經過連續兩日向中央爭取，希望可以將先前配發的莫德納疫苗優先給懷孕醫事人員接種，中央已經同意如果還有剩餘的疫苗可優先讓懷孕的醫事人員施打。

她宣布，從13日開始，懷孕醫事人員就可以向中國醫藥大學附設醫院預約登記，並統一於15、16日接種，她也強調，數量有限，打完為止，而要接種時必須攜帶醫事人員執業登記和媽媽手冊就能接種。

另，她也表示，中央已配發7萬劑AZ疫苗到台中市，要給第一到第五類人員就有三萬多人要施打，只剩3萬多劑給75歲以上長者接種，台中市規劃85歲以上長者先接種，並於半個月前就規劃：不用預約、不用搶名額，透過民政系統主動通知、主動送達疫苗注射通知單。

盧秀燕說，在中央流行疫情指揮中心記者會上指揮官陳時中也特別感謝民政系統里鄰長系統協助長者接種事宜，她也要向中央喊話，協助分送的里長為一到六類防疫人員，都已接種疫苗了，但鄰長沒有，希望中央能夠將鄰長、記者、交通及外送等第一線和民眾接觸的高風險族群可以優先接種。