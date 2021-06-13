鴻海集團創辦人郭台銘爭取進口500劑BNT疫苗案，一度因缺「原廠授權書」卡關，直至昨日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才同意有條件開放專案進口。然前國民黨立委蔡正元今日於臉書指出，陳時中要求郭台銘提供原廠授權書這項要求本就違法，並秀出2張文件證明「事證明確」。

蔡正元貼出2張文件照片，分別為行政院公共工程委員會於109年9月14日公布修正的法令「政府採購錯誤行為態樣」及其第二項詳細態樣內容。他指出，根據第二項「資格限制競爭」第二十款，規定政府部門要求廠商投標時「須檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠願意供應證明、原廠品質保證書。」通通是違法的「錯誤行為態樣」。

蔡正元表示，政府要花錢採購疫苗，如此要求廠商已屬違法，政府不花錢採購就可以拿到疫苗，還要求廠商提供，「原廠授權書」更是太超過的違法行為。陳時中違法亂紀，事證明確，「但蘇貞昌在任時，絕不會移送陳時中法辦，陳時中暫時安啦！」